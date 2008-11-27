Яценюк про долари, паніку, Нацбанк та запоруку успіху

Екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що для припинення “валютної паніки” політика Національного банку України має бути “легкопрогнозованою”.

Про це він сказав сьогодні ввечері в ефірі програми “Шустер Live” на ТРК “Україна”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, для стабілізації курсу гривні був наданий кредит Міжнародним валютним фондом, а у тому випадку, якби такий кредит не був наданий, то одразу курс становив би 9 грн. за 1 долар.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, сьогодні важливо “вміло і чітко розпорядитися цим кредитом”.

На запитання, чи правильно розпоряджаються цим кредитом, він відповів: “Ним уже зараз розпоряджаються – золотовалютні резерви країни впали на 9 млрд. доларів”. При цьому А.ЯЦЕНЮК додав, що коли він під час кризи наприкинці 2004 року керував Нацбанком, то НБУ продав лише 3,5 млрд. доларів.

За його словами, “ефективні дії НБУ і уряду – це запорука успіху”.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, Нацбанк “має бути легкопрогнозований у своїх діях”, і учасники ринку повинні бути впевнені, що у будь-який момент вони зможуть купити долари.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що у таких умовах “валютна паніка, яка є сьогодні на ринку”, зупиниться. “Якщо цього не робити, то валютна паніка буде тільки загострюватися, а депозити будуть забиратися”, - додав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він зберігає свої кошти на депозиті у гривні.