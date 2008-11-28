ЄС відклав рішення про запровадження “блакитної карти”

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив 27 листопада міністр імміграції, інтеграції, національної ідентичності та солідарного розвитку головуючої в ЄС Франції Бріс ОРТЕФЕ (Brice Hortefeux).

“Блакитна карта” буде формально схвалена в перші місяці 2009 року”, - заявив він на прес-конференції по завершенні засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС.

Раніше передбачалося, що директива про запровадження “блакитної карти” мала бути схвалена 8 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС не змогла досягнути компромісу щодо дати набуття чинності Директиви про запровадження “блакитної картки” для висококваліфікованих мігрантів з третіх країн, через позицію Чехії.

Набуття чинності Директиви передбачалося на 2011 рік, і саме з цього року Німеччина та Австрія планують зняти обмеження на працевлаштування в своїх країнах громадян Чехії.

14 грудня 2007 року Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) схвалила, в цілому, пропозицію Єврокомісію про запровадження “блакитної карти”.

23 жовтня 2007 року Єврокомісія схвалила проект Директиви Євросоюзу щодо допуску висококваліфікованих мігрантів в ЄС та створення європейської “блакитної карти”.

Директива передбачає, що у випадку допуску висококваліфікованого вихідця з третіх країн, він отримує спеціальний дозвіл на проживання та роботу – “блакитну карту”, яка надає цій особі серію соціально-економічних прав та сприятливі умови для об’єднання родин. Крім того, ця карта передбачає спрощений доступ до європейського ринку.