Вбивство поліцейських у Княжичах: слідство перевіряє, чи причетні екс-правоохоронці до злочинної групи
У рамках провадження про стрілянину у селі Княжичі під Києвом, в результаті якої загинули 5 поліцейських, перевіряється інформація про причетність колишніх співробітників поліції до злочинної групи грабіжників.
Про це повідомив заступник голови МВС Сергій Яровий, передає Громадське.
За його словами, всі матеріали справи передані до кримінальної прокуратури.
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"…Причетні до пограбувань були працівники поліції, екс-працівники поліції. Зараз ця інформація перевіряється. Є низка дуже серйозних експертиз для того, щоб ми могли встановити, хто давав команду (стріляти — Ред.). Тому не можу скільки потрібно буде тиждень чи 10 днів, залежить від експертів", — сказав він.
Яровий підтвердив, що наразі вже відсторонено 25 працівників поліції. Більше того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков планує перервати свій офіційний візит до Канади.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.