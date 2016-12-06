Вбивство поліцейських у Княжичах: слідство перевіряє, чи причетні екс-правоохоронці до злочинної групи

Про це повідомив заступник голови МВС Сергій Яровий, передає Громадське.

За його словами, всі матеріали справи передані до кримінальної прокуратури.

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"…Причетні до пограбувань були працівники поліції, екс-працівники поліції. Зараз ця інформація перевіряється. Є низка дуже серйозних експертиз для того, щоб ми могли встановити, хто давав команду (стріляти — Ред.). Тому не можу скільки потрібно буде тиждень чи 10 днів, залежить від експертів", — сказав він.

Яровий підтвердив, що наразі вже відсторонено 25 працівників поліції. Більше того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков планує перервати свій офіційний візит до Канади.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.