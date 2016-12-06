"У нього поламані пальці, там немає рук": у Броварах прощаються із загиблими у Княжичах поліцейськими (відео)

Церемонія прощання відбувалася на подвір'ї райвідділку поліції, передає ТСН.

Прийшли не тільки родичі та товариші зі служби, а й прості містяни. Родичі не вірять, що всі події є трагічною випадковістю.

"У нього поламані пальці, там немає рук. Це, можливо, відбирали пістолет, аби вбити когось його пістолетом", - кажуть рідні одного з вбитих.

"Ця сволота з КОРДу не пожаліла нікого, знищили й тих хлопців-розвідників. Що це було, як не замітання слідів", - впевнені рідні загиблих.

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Після прощання біля відділку загиблих відспівають у церкві, поховають поліцейських з усіма почестями на новому кладовищі.

Нагадаємо, 4 грудня під Києвом загинули п'ятеро поліцейських внаслідок перестрілки між бійцями КОРДу, копами-розвідниками й співробітниками Державної служби охорони.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України призначило службове розслідування щодо інциденту. Також прокуратура встановлюватиме причини та обставини стрілянини.

Всіх учасників стрілянини у Княжичах та їхнє керівництво відсторонили від роботи.