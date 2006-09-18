Янукович наголошує на необхідності терміново розмежуватися з Ющенком

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності найближчим часом ухвалити закони щодо розмежування повноважень уряду і Президента України.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив, виступаючи перед трудовим колективом шахтоуправління "Луганське" ДП "Луганськвугілля" і представниками профспілкових об`єднань.

Зокрема, прем`єр-міністр заявив, що необхідно найближчим часом ухвалити закони щодо розмежування повноважень уряду і Президента. „Ці повноваження ще остаточно не розділені, і ви сьогодні бачите із преси, про що йдеться на зустрічах Президента і прем`єр-міністра, що відбувається в парламенті. Сьогодні ще йде процес формування парламентсько-президентської системи", - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він додав, що "процес цей буде важким і суперечливим". Як зазначив прем’єр, на це піде час. Нині це заважає уряду працювати чітко. Однак, коли буде прийнято відповідне законодавство, вже не повториться ситуація, коли уряди мінялися майже щорічно. На думку В.ЯНУКОВИЧА, ця політика так будувалася навмисно, щоб заплутати народ щодо того, хто несе відповідальність за безладдя у країні.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив необхідність децентралізації влади, відзначивши, що цей процес повинен відбуватися поступово. За його словами, парламентський комітет з державного будівництва, регіональної політики й місцевого самоврядування найближчим часом внесе на розгляд парламенту законопроект №3207, що стосується реформи місцевого самоврядування. Цей законопроект передбачає, що обласна рада буде формувати свій виконавчий орган, який буде вирішувати питання регіону, зазначив прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ підняв питання конституційної реформи, яка пропонує парламентсько-президентську форму правління, зазначивши, що вона тільки почала набирати силу. "Поки що ми маємо тільки Конституцію. Необхідно ухвалити чимало законів, які б забезпечили реалізацію реформи, її реальне наповнення", - підкреслив прем`єр-міністр.

“Зараз головне завдання влади і в центрі, і на місцях - побудувати ефективну систему управління. Ми зробимо все, щоб найближчим часом навести в країні порядок і в регіоні, і в центрі”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ перебуває з робочою поїздкою в Луганську, де представив нового голову Луганської облдержадміністрації Олександра АНТІПОВА.