Кріль звинувачує Тимошенко в саботажі

Лідер партії «Єдиний центр», народний депутат України Ігор КРІЛЬ звинувачує уряд в саботажі енергетичної безпеки України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЄЦ.

«Приєднання України до Європейської енергетичної спільноти – це крок до енергетичної безпеки нашої держави. Однак, складається враження, що в енергетичній незалежності України більше зацікавлена Європа, ніж український уряд», - прокоментував лідер «Єдиного центру» початок переговорів України з Єврокомісією щодо приєднання до Енергетичної спільноти.

«Досі в Україні блокуються проекти, які дозволять диверсифікувати постачання енергоресурсів та збільшити енергетичну незалежність», - зазначає народний депутат. «Спочатку урядом було втрачено нафтові родовища у Лівії, про участь української сторони у розробці яких домовився Президент. Потім Юлія ТИМОШЕНКО ініціювала одностороннє припинення дії угоди з компанією Vancо, чим надовго «заморозила» видобуток нафти і газу на Причорноморському шельфі», - зауважив І.КРІЛЬ.

«З липня 2007 року Ю.ТИМОШЕНКО саботує переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим, тим самим граючи на руку Росії і не допускаючи середньоазіатську нафту на ринки України та Європи», - обурюється депутат.

На думку лідера «Єдиного центру», таку політику уряду можна розцінити як саботаж енергетичної безпеки України. «Інтеграція України в європейський енергетичний простір дасть можливість уникнути політичного тиску у питанні постачання енергоресурсів. Однак без активної участі української влади забезпечити енергетичну безпеку нашої держави неможливо», - відзначив І.КРІЛЬ.

Говорячи про газові переговори з Москвою, депутат висловив думку, що «навіть якщо ціна на газ для України збережеться на цьогорічній позначці 179,5 доларів за тисячу кубометрів, це буде програшем українського уряду. Через різке падіння світових цін на нафту, вартість газу має лише зменшуватись».

Він навів приклад: сьогодні Німеччина сплачує 500 доларів за 1000 кубометрів газу. А контракти на січень-березень 2009 року вони укладають вже за ціною 265 доларів. І це з урахуванням ціни транзиту. «Тому достатньо звичайного калькулятора, щоб порахувати: ціна на газ для України має не зрости, а серйозно зменшитись», – наголосив І.КРІЛЬ.

На думку лідера «Єдиного центру», коли за товар платять більше від ринкової вартості, різниця осідає у чиїхось кишенях. «Тому якщо ціна на газ у 2009 році збільшиться, це можна розглядати як відновлення тіньових схем ЄЕСУ часів Павла ЛАЗАРЕНКА», – наголосив І.КРІЛЬ.