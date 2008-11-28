СБУ пояснює, що власник Daily.ua прийшов сам, і не журналіст він зовсім

Служба безпеки України заявляє, що колишній власник інтернет-ресурсу Daily.ua Назар ЦАПОК добровільно надав свідчення СБУ і о 14.00 залишив приміщення Служби. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України. (У цій інформації на прохання прес-центру СБУ виправлено прізвище – УНІАН.)

За інформацією прес-сцентру, сьогодні, 28 листопада, о 10:30 до СБУ за рішенням слідчого був запрошений громадянин України Назар ЦАПОК, який був власником інтернет-ресурсу Daily.ua. “Громадянин України добровільно надав свідчення у кримінальній справі за фактом розголошення державної таємниці та поширення наклепницької інформації народним депутатом України Валерієм КОНОВАЛЮКОМ, що завдало шкоди національній безпеці держави”.

Необхідність отримати свідчення від Н.ЦАПКА була обумовлена вимогами кримінально-процесуального законодавства у зв’язку із свідченнями В.Коновалюка у цій кримінальній справі, зазначає прес-центр СБУ.

“Як засвідчив громадянин України Назар ЦАПОК, він на даний час тимчасово не працює, не є і не був журналістом, на вересень-жовтень 2008 року на його ім’я був зареєстрований інтернет-ресурс Daily.ua”, - поінформували в СБУ.

За даними прес-центру, Н.ЦАПОК закінчив надавати свідчення та вільно залишив приміщення СБУ о 14:00, до нього жодних заходів обмежувального характеру не застосовувалось.

“СБУ вдячна громадянинові України Н.ЦАПКУ за добровільне сприяння слідству, що значно допоможе розслідуванню кримінальної справи за фактом розголошення державної таємниці та притягненню винних до відповідальності.Н.ЦАПОК жодних скарг та претензій щодо дій слідчих не висловив, що ним підтверджено письмово”, - зазначає прес-центр СБ України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ганна ГЕРМАН звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням припинити переслідування журналістів з боку СБУ та втрутится з інцидент з викраденням журналіста з інтерент-видання Daily.ua.

Зокрема, в звернені до Президента, Г.ГЕРМАН наголошує, що в Україні «продовжуються переслідування журналістів, тиск на них і протиправні дії збоку працівників Служби безпеки України». Вона наголосила, що сьогодні 28 листопада, в чергову річницю, з дня оприлюднення “плівок Мельниченка” про зникнення Георгія Гонгадзе, працівники Служби безпеки України забрали в машину і відвезли в невідомому напрямі журналіста сайту Daily.ua Назара ЦАПКА. Г.ГЕРМАН стверджує, що йому навіть не дали можливості передзвонити і повідомити, куди його везуть. Народний депутат наголосила, що вона як голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації кілька годин намагалася з’ясувати, де перебуває Н.ЦАПОК. “Врешті-решт в.о. голови Служби безпеки В.НАЛИВАЙЧЕНКО підтвердив – журналіст перебуває на допиті в СБУ. Причина – публікація на сайті копії документу про продаж зброї Україною”, - зазначається в зверненні.

Г.ГЕРМАН зауважила, що журналіста з самого ранку досі утримують в СБУ і ніхто не знав би, де він знаходиться, якби його колеги не забили тривогу і якби депутати не заявили, що будуть звертатися до Президента.