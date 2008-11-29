Кириленко: Тимошенко і Янукович борються за симпатії Кремля

Лідер партії “Народний Союз Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголошує, що НСНУ “може співпрацювати лише на рівних і лише з тими силами, які підтримують або принаймні розуміють наші ідеологічні принципи”, але такого розуміння ми не бачимо серед ключових парламентських гравців”, “тому нам з ними не по дорозі”.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво “Нашої України”, про це він сказав сьогодні у виступі на з’їзді партії, що проходить у Києві.

Він наголосив, що за минулі півтора роки можна було б досягти більшого, “якби не глуха протидія, а потім – і пряма зрада з боку партнерів по коаліції”.

За словами В.КИРИЛЕНКА, “змагаючись за прихильність Кремля, багато урядовців та депутатів готові пожертвувати національними інтересами України заради збереження і примноження власної влади”.

Як сказав лідер партії, “багато хто хоче впрягти «Нашу Україну» у свого воза і на наших спинах здобути чи втримати владу, не змінюючи при цьому згубної суті постколоніальної, провінційної, популістської політики”, але це – “марна справа”.

“Ми не можемо об’єднуватися з регіоналами й комуністами, бо ці сили мають цінності й цілі, діаметрально протилежні нашим, бо їхня мета – повернути Україну до стану московської провінції”, зазначив В.КИРИЛЕНКО і додав: “Наші ж колишні партнери з БЮТ використали нашу відданість національній ідеї і волю до системних реформ виключно для захоплення влади. І тому між нами категорично не вистачає довіри”.

Він висловив жаль, що “яка б коаліція в Україні не створювалася, у підсумку вона більше шкодить, аніж допомагає розвитку країни. МЕДВЕДЧУК і компанія, здійснюючи чотири роки тому ревізію Конституції, свідомо заклали під цей розвиток міну уповільненої дії, вписавши коаліційні механізми в текст Основного Закону”.

Як заявив В.КИРИЛЕНКО, “український політикум засвідчив на цьому історичному етапі неготовність до управління країною через парламентську коаліцію й сформований нею уряд, зате продемонстрував схильність до авантюр і змов. Створення у вересні прокремлівської більшості в складі БЮТ і Партії регіонів є яскравим прикладом таких авантюрних і змовницьких дій. На жаль, механізми ревізованої Конституції не створюють жодних перешкод для таких кульбітів. І сьогодні, намагаючись втягнути нас у дискусії про коаліцію, ТИМОШЕНКО знову готує об’єднання з ЯНУКОВИЧЕМ”.

“Не даремно, - наголосив він, - політичне протистояння набуває все більшої гостроти напередодні президентських виборів. Бо майбутні президентські вибори, як і минулі, знову ставлять Україну перед світоглядним і цивілізаційним вибором. З одного боку – уособлені Президентом ЮЩЕНКОМ і «Нашою Україною» сили національного розвитку, які обстоюють людську свободу і стоять на захисті нашої державності. З іншого боку – носії популізму й національної зради, незалежно від того, хто конкретно виграє в Кремлі кастинг на більш зручного кандидата в правителі України. ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ борються за симпатії Кремля. Ми з вами, на чолі з Президентом ЮЩЕНКОМ, боремося за Україну”.