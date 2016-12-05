Янукович просить слідчих ГПУ допитати його в Ростові через "страх за своє життя" - адвокат

Екс-президент Віктор Янукович просить слідчих ГПУ допитати його у Ростові-на-Дону. Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, пише ТАСС.

За словами Сердюка, він вже надав відповідну заяву слідчому ГПУ.

"Мій підзахисний (Віктор Янукович) просить допитати його в Ростові-на-Дону", - сказав Сердюк.

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Таке прохання адвокат пояснив тим, що Янукович побоюється за своє життя і не вважає приїзд в Україну можливим.

Нагадаємо, на сьогодні був призначений допит Януковича, але екс-президент не приїхав в Україну, його інтереси в ГПУ представляв адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва зачитав екс-президенту Януковичу повідомлення про підозру.

"Повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Російської Федерації, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України", - заявив тоді Луценко.