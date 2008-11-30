Ющенко візьме участь у телевізійному спецпроекті
08:26, 30 листопада 2008Політика
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Повідомляє офіційний веб-сайт
У понеділок, 1 грудня, о 21.10 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у спеціальному проекті програми «Свобода слова» телеканалу ICTV «Розмова про майбутнє».
Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво Глави держави, спецпроект проводиться з нагоди 17-ї річниці Всеукраїнського референдуму про проголошення незалежності України. Його головні теми:
- Як Україна зможе подолати виклики часу?
- Що об`єднує політичні сили і все суспільство?
Розмова відбуватиметься у прямому ефірі з політичними експертами, фахівцями з економіки, культурною елітою країни та студентами - ровесниками референдуму.
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