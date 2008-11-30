Ющенко візьме участь у телевізійному спецпроекті

У понеділок, 1 грудня, о 21.10 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у спеціальному проекті програми «Свобода слова» телеканалу ICTV «Розмова про майбутнє».

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво Глави держави, спецпроект проводиться з нагоди 17-ї річниці Всеукраїнського референдуму про проголошення незалежності України. Його головні теми:

- Як Україна зможе подолати виклики часу?

- Що об`єднує політичні сили і все суспільство?

Розмова відбуватиметься у прямому ефірі з політичними експертами, фахівцями з економіки, культурною елітою країни та студентами - ровесниками референдуму.