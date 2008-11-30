У Литвина дізналися, що Тимошенко і Янукович уже ділять посади

Народний депутат України, член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ запевняє, що переговори між Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів щодо створення коаліції ведуться “достатньо успішно”. Про це він заявив в ефірі радіо «Свобода».

“Наскільки мені відомо, ці переговори йдуть достатньо успішно, і вже перейшли навіть на кадрові моменти”, - зазначив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Водночас він відмовився навести деталі кадрових домовленостей, оскільки «ці питання є предметом торгу, і тому зараз видати якісь рішення – це просто бігти поперед батька в пекло».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ також наголосив, що «ці переговори тривають між БЮТ та ПР без участі Блоку Литвина».

За його словами, хтось із представників згаданих політичних сил буде прем’єр-міністром, а хтось спікером.