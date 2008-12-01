Балога лякає Євросоюз відміною безвізового режиму

Голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не виключає, що Україні доведеться переглянути своє рішення про безвізовий режим з країнами Євросоюзу, якщо той не зробить крок назустріч Україні в цьому питанні.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

В. БАЛОГА нагадав, що у 2005 році Україна пішла на лібералізацію відносин з Брюселем і ухвалила рішення про безвізовий режим з країнами ЄС. При цьому, як наголосив керівник Секретаріату, керівництво України так само чекає кроків назустріч і від Європейського Союзу в спрощенні візового режиму.

«Пройшло вже більше трьох років і ми сподіваємося, що в найближчий перспективі це питання буде знято з порядку денного», - сказав він. При цьому В.БАЛОГА зауважив, що в іншому випадку «нам також буде потрібно переглянути свою позицію відносно рішення, прийнятого у 2005 році».

«Стоїть питання не про жорсткість, а про те, що ми чекаємо також рішень, адекватних тим, які прийняла Україна у 2005 році», - пояснив В.БАЛОГА.