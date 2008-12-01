Прогноз інфляції від Ющенка
04:09, 01 грудня 2008Політика
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Президент дав інтерв`ю
Президент Віктор Ющенко прогнозує на кінець року інфляцію на рівні 23%.
Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу «1+1».
За словами Президента, по завершенні цього року інфляція очікується в межах 23%, а по оптових товарах – 27-30%. В.Ющенко додав, що в цілому країну очікує зниження інфляційних процесів, однак воно не буде настільки суттєвим, щоб отримати той показник, який було закладено в проекті бюджету.
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