Прогноз інфляції від Ющенка

Президент Віктор Ющенко прогнозує на кінець року інфляцію на рівні 23%.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу «1+1».

За словами Президента, по завершенні цього року інфляція очікується в межах 23%, а по оптових товарах – 27-30%. В.Ющенко додав, що в цілому країну очікує зниження інфляційних процесів, однак воно не буде настільки суттєвим, щоб отримати той показник, який було закладено в проекті бюджету.