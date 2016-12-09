Нідерланди пригрозили зірвати ратифікацію асоціації Україна-ЄС – Financial Times

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Як зазначає видання, голова нідерландського уряду пригрозив "згубити" торговельну угоду між Україною та Євросоюзом, якщо Нідерландам наступного тижня на саміті європейських лідерів не будуть надані певні юридично зобов'язуючі гарантії.

Зокрема, він окреслив вимоги стосовно ратифікації Угоди про асоціацію, підписаної головами держав та урядів. Рютте чітко зазначив, що Угода про асоціацію не повинна створювати гарантії безпеки для України і не повинна бути кроком на шляху до набуття Україною повноцінного членства в ЄС.

"Якщо ми не отримаємо цього, ми наступного дня направимо законопроект у парламент, який встановлюватиме, що ми не ратифікуємо Угоду про асоціацію", - заявив Рютте.

У зв'язку з цим видання нагадало, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає поглиблення політичних, економічних та торговельних зв'язків. Але у квітні на референдумі громадяни Нідерландів проголосували проти ратифікації угоди, побоюючись, що документ може призвести до того, що Нідерландам доведеться надавати фінансову підтримку Україні або навіть військову допомогу.

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Лідери усіх 28 країн-членів ЄС зустрінуться у Брюсселі наступного четверга, 15 грудня, і намагатимуться врятувати угоду, що була ратифікована усіма державами-членами, крім Нідерландів.

"Ми працюємо над вирішенням питань, які були порушені на референдумі", - заявив Рютте.

Деякі країни ЄС бажають залишити для України двері відкритими для повноцінного її приєднання до ЄС у майбутньому, незважаючи на сильний опір від таких країн як Нідерланди. Ті країни, які підтримують перспективу майбутнього членства України, вбачають у цьому бастіон проти російської агресії в Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Нідерландів та України розробляють компромісний документ (додаток-роз'яснення до Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом), який дозволить завершити процес ратифікації Асоціації. Він буде складатися з п'яти ключових пунктів.