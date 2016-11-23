Україна і Нідерланди розробляють компромісний документ для ратифікації Асоціації, вже погоджено п'ять умов – ЗМІ

"В кінці жовтня була критична ситуація з ратифікацією Угоди про асоціацію. Прем'єр Голландії Марк Рютте подзвонив Петру Порошенку і сказав, що післязавтра відкликає підпис Голландії під Угодою про асоціацію. Україна задіяла всі міжнародні канали, в тому числі і віце-президента США Джо Байдена (щоб переконати Голландію – УНІАН), провели більше 20 телефонних переговорів з нашими західними партнерами", – розповіло джерело в АП, пише Сегодня.

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Пізніше, за словами джерела, були спроби поставити на голосування в Сенаті Голландії питання про відкликання підпису під Угодою і питання про недовіру уряду (ініціювала опозиція – УНІАН), але голосів не вистачило.

"Зараз ми ведемо спокійний тристоронній діалог про розробки компромісного документа – я його називаю рішенням. Він передбачає п'ять ключових речей: 1. Угода не передбачає членства України в ЄС; 2. Угода не дає Україні доступ до структурних фондів ЄС; 3. Угода не дає Україні гарантій безпеки; 4. Угода не дає Україні право на участь в оборонних союзах; 5. Угода не дає українцям право на працевлаштування в ЄС. Насправді Угода про асоціацію між Україною та ЄС всього цього і не передбачає. Приміром, коли Данія ратифікувала Лісабонський договір, у них був схожий документ із застереженнями", – розповіло джерело в АП.

За його словами, документ-роз'яснення повинні представити на саміті ЄС у Брюсселі 15-16 грудня і прийняти на Раді ЄС. У той же час юридичних наслідків для України цей документ не матиме, оскільки, на відміну від Угоди про асоціацію, він не буде ратифікований всіма 28 країнами-членами ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка склала 32,28%. Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

22 вересня прем'єр-міністр Нідерландів Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися в силі й без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.

У той же час 28 жовтня Рютте заявив, що намагається переконати опозицію, голосів якої не вистачає для ратифікації Угоди в Сенаті, щоб вона підтримала ратифікацію документа, до 1 листопада.

Разом з тим, 31 жовтня, уряд Нідерландів звернувся до парламенту країни з листом, в якому йдеться про те, що в інтересах держави важливо ратифікувати Угоду про асоціацію.