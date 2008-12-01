З Тимошенко ніхто не сяде за стіл переговорів - Балога

Глава Секретаріату Президента України Віктор Балога в інтерв’ю телеканалу ІСTV заявив, що ультиматум лідера БЮТ Юлії Тимошенко на адресу Президента про негайне створення коаліції в складі БЮТ, НУНС і Блоку Литвина не варто брати до уваги. Він переконаний, що після парламентської зради БЮТ 2 вересня з Тимошенко ніхто за стіл переговорів не сяде.

Балога наголосив, що у 2007 році Президент пішов на поступки, коли формувалася демократична коаліція і розподілялася влада. "А потім почалися зрада, неповага, непослідовність… Хто після зради Тимошенко 2 вересня буде сідати з нею за стіл переговорів?", - зауважив глава президентського Секретаріату.

На думку Балоги, зараз не стоїть питання про створення будь-якої коаліції. "Ми маємо думати не про голову парламенту, а про подолання кризи в суспільстві… Нам потрібна більшість у 400 чоловік", - вважає він.

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