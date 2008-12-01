У БЮТ кажуть, що дають шанс Нашій Україні

Фракція БЮТ розпочне офіційні консультації з фракцією Партії регіонів щодо можливої коаліції лише після того, як буде повністю втрачено шанс для створення коаліції трьох фракцій – БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від БЮТ, голова Комітету Верховної Ради з правової політики Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, певні консультації між лідерами політичних сил завжди відбуваються, «але відносно створення коаліції ми даємо шанс «Нашій Україні» повернутися знову до демократичної коаліції».

С.МІЩЕНКО вважає, що хоча шанс на відновлення демократичної коаліції малоймовірний, але він все ж існує.

Депутат зауважив, що малоймовірність відновлення демократичної коаліції пояснюється небажанням Президента України відновити таку коаліцію.

Незважаючи на це, за словами С.МІЩЕНКА, «конкретно про коаліцію між БЮТ і Партією регіонів офіційні переговори не почалися, поки ми не завершимо процес об’єднання в коаліцію трьох».