Томенко: Наша Україна хай береже цнотливість, а ми долатимем кризу

Заступник голови Верховної Ради, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що на сьогоднішній день більшість фракцій парламенту готові до створення максимально широкого об’єднання для виходу України з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

При цьому М.ТОМЕНКО наголосив, що йому важко спрогнозувати, наскільки таке об’єднання буде формально утворене як коаліція, чи просто буде формалізоване публічними домовленостями.

«Але для мене очевидно одне – що сьогодні дискусія про юридичну коаліцію в 226 чи 230 голосів завершила своє існування. Сьогодні така коаліція в умовах кризи не буде ефективно працювати», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами заступника голови ВР, відповідне широке об’єднання має, в першу чергу, базуватися на конкретному плані виходу з економічної кризи

М.ТОМЕНКО прогнозує, що таке об’єднання включатиме в себе більше, ніж 300 народних депутатів. «Це мусить бути конституційне об’єднання, яке зможе оперативно взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні», - сказав він.

При цьому, говорячи конкретно про формат такого об’єднання, М.ТОМЕНКО зауважив, що зараз йде розмова про декілька форматів. Зокрема, об’єднання в складі чотирьох з половиною фракцій. М.ТОМЕНКО пояснив, що мова йде про чотири з половиною фракції, зважаючи на рішення з’їзду «Нашої України». «Я на з’їзді почув месидж, що "Наша Україна" нічого не хоче робити разом з іншими політичними силами, оскільки втрачає політичну цнотливість у боротьбі за національну ідентичність. Тому "Наша Україна" буде битись за національну ідентичність, а решта чотири з половиною фракцій будуть захищати Україну від кризи», - сказав він.

При цьому заступник голови ВР не виключив, що якщо не буде домовленостей про об’єднання за участю чотирьох з половиною фракцій, то може бути об’єднання за участю трьох фракцій.

М.ТОМЕНКО нагадав, що фракція БЮТ готова до будь-яких переговорів стосовно кадрових питань, але при цьому вважає їх другорядними. При цьому він запевнив, що блок для більш ширшого об’єднання у ВР навіть готовий поступитися своєю посадою заступника голови ВР. «Ми сьогодні в такій ситуації знаходимося, що не можемо дозволити собі битися за посади і в цій боротьбі робити так, щоб парламент ще декілька тижнів не працював», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи означає, що БЮТ готовий поступитися місцем прем’єр-міністра України заради нового об’єднання, М.ТОМЕНКО сказав: «Якщо це об’єднання за участю БЮТ, то ми вже говорили, що якщо будуть переконливі аргументи на користь іншого кандидата, то ми готові це розглянути і прийняти рішення».

У той же час заступник голови ВР припустив, що можливий і такий варіант подій, коли таке об’єднання буде створене без БЮТ.