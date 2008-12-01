Наша Україна легалізує лідерство Ющенка: ми знаємо, як це зробити

У ході другого етапу з’їзду партії «Народний Союз Наша Україна» статутні документи партії будуть виписані таким чином, що обрання головою партії Президента України Віктора ЮЩЕНКА не суперечитиме нормам Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Він не пояснив, яким саме чином це буде зроблено, але водночас погодився з тим, що стаття 103 Конституції не передбачає можливість участі Президента України у керівних органах будь-якого об’єднання громадян.

«Натомість, я думаю, ні для кого не секрет, що фактичним лідером і керівником нашої політичної сили з перших днів, з самого зародку був Віктор ЮЩЕНКО», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

На його переконання, юристи НСНУ знайдуть юридичне формулювання, щоб обрання Президента головою партії відповідало Основному Закону.

«Наша партія вважала таке рішення необхідним, щоб бути більш чесними перед собою і перед громадянами, тобто юридично зафіксувати, що фактичним лідером нашої партії є Віктор Андрійович ЮЩЕНКО», - сказав Р.ЗВАРИЧ, зауваживши, що юридично усе буде оформлено лише на другому етапі з’їзду, коли будуть вноситися зміни до статуту партії.

На запитання, яким саме чином це буде зроблено, В.ЗВАРИЧ відповів: «Ви сумніваєтесь у тому, що ми це можемо зробити. Ми знаємо, як це зробити».

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президента України В.ЮЩЕНКА одностайно було обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна». До цього В.ЮЩЕНКО був почесним головою «Нашої України».

Прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА того ж дня наголосила, що рішення з`їзду НСНУ є визнанням Президента України В.ЮЩЕНКА політичним лідером цієї партії.

За її словами, очікується, що у зв`язку із цим рішенням будуть внесені зміни до статуту партії на другому етапі з`їзду цієї політичної сили, де мають бути сформовані керівні органи НСНУ. І.ВАННИКОВА також наголосила, що рішення з`їзду щодо змін у складі керівних органів партії потребує реєстрації у Міністерстві юстиції України.