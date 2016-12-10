Адвокат Януковича розповів, за яких обставин екс-президент повернеться до України

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк у коментарі телеканалу “112”.

“Як зникне небезпека для Віктора Януковича, він братиме участь у всіх судових засіданнях”, - сказав Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв‘язку з Ростовським обласним судом відбувся допит екс-президента України Віктора Януковича як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

Читайте такожГПУ досі не визнала захисників Януковича як його офіційних представників у кримінальних провадженнях

Тоді ж генеральний прокурор Юрій Луценко зачитав Януковичу повідомлення про підозру у державній зраді.

Згодом на сайті Генпрокуратури було опубліковано повістку про виклик Януковича на допит 5 та 9 грудня як підозрюваного у державній зраді. Замість екс-президента до ГПУ прибули його адвокати.