Симоненко підозрює, що НУ-НС і ПР зійшлися на Плющі

Фракція Комуністичної партії України не підтримає кандидатуру Івана ПЛЮЩА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) на посаду голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, сьогодні в парламенті намагаються домовитися між собою представники «потужного капіталу».

Лідер КПУ висловив думку, що висунення кандидатури І.ПЛЮЩА може свідчити про те, що досягнуто домовленість про спільне голосування між фракцією Партії регіонів та фракцією НУ-НС.

Говорячи про можливість створення коаліції в парламенті і входження до неї фракції КПУ, П.СИМОНЕНКО наголосив, що «ми ніколи не будемо в коаліції, де є представники політичних сил націоналістичного спрямування».

Як повідомляв УНІАН, фракція НУ-НС прийняла рішення висунути на посаду голови ВР кандидатуру І.ПЛЮЩА. Також на посаду спікера розглядаються кандидатури Володимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Олександра ЛАВРИНОВИЧА (Партія регіонів), Адама МАРТИНЮКА (КПУ) та Арсенія ЯЦЕНЮКА (НУ-НС).