Народна самооборона не погодилася на Плюща

Депутатська група «Народна самооборона» виступила проти кандидатури Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, заявляє народний депутат Олег НОВИКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», за його словами, спершу на зустрічі фракції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ обговорювалася кандидатура лідера фракції В’ячеслава КИРИЛЕНКА, яку підтримували і представники «Народної самооборони».

«Проте після самовідводу КИРИЛЕНКА була висунута кандидатура ПЛЮЩА», - зазначив О.НОВИКОВ.

Він наголосив, що «присутні на зустрічі 7 народних депутатів від групи «Народна самооборона» не підтримали кандидатуру ПЛЮЩА: 5 проголосували проти, 2 - утрималися».

«Такою ж буде позиція «Народної самооборони» і в залі під час голосування», - додав О.НОВИКОВ.

Водночас, як повідомлялося, представник «Народної самооборони», член фракції НУ-НС Кирило КУЛИКОВ підтвердив УНІАН, що сьогодні у ході зустрічі з Президентом члени фракції домовились про консолідоване голосування.