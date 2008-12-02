Справу Рудьковського повернули до суду

Апеляційним судом міста Києва сьогодні задоволено апеляцію прокуратури столиці та скасовано постанову Печерського районного суду міста Києва від 7 жовтня 2008 року про направлення кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра транспорту та зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО у розтраті державних коштів в особливо великому розмірі (за ч. 5 ст. 191 КК України) на додаткове розслідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, ухвалою Апеляційного суду міста Києва кримінальну справу повернуто до Печерського районного суду для розгляду по суті в іншому складі суду.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справу щодо М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату коштів в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки літаком за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і висунуто звинувачення.

20 березня цього року прокуратура Києва завершила розслідування кримінальної справи, порушеної щодо М.РУДЬКОВСЬКОГО, і передала його на розгляд у Печерський райсуд Києва.

7 жовтня Печерський районний суд Києва виніс постанову про направлення прокурору Києва кримінальної справи для проведення додаткового розслідування.