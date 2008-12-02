Богатирьова бажає Україні і Росії не реагувати на провокації

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА закликає керівництво України та Росії відмовитись від практики обміну заявами і повернутись до конструктивного діалогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА повідомила журналістам на брифінгу в Секретаріаті Президента.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, сталою величиною в політиці є народи, зокрема України та Росії, а змінною величиною – міністри, секретарі РНБО та інші посадовці. Вона заявила, що «саме народ не дозволить будувати наші відносини за принципом: «хто кому більше завдасть шкоди». За її словами, оскільки українське керівництво з розумінням ставиться до сподівань своїх громадян, то, виходячи з цього, «ми говоримо: досить проводити політику, коли зовнішньополітичні відомства обмінюються заявами».

Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що це не правильна політика і її необхідно змінювати.

«Діалог не треба підміняти заявами», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, і додала, що бажає всім не реагувати на провокації і мати свої аргументи для того, щоб повернути переговорний процес у конструктивну взаємодію на всіх рівнях.