Нацполіція України та Європол підписали угоду про стратегічне та оперативне співробітництво

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ, документ підписали в Нідерландах глава Європолу Роб Вейнрайт та міністр Арсен Аваков.

У відомстві зазначили, що укладання угоди дасть можливість українським правоохоронцям брати участь у спільних поліцейських заходах разом з європейськими колегами, здійснювати обмін і аналіз оперативної інформації та встановлювати місцезнаходження злочинців, які перебувають у розшуку. Крім того, це дозволить створювати міжнародні спільні слідчі групи.

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Українська сторона готова надати доступ до своїх баз даних, які будуть цікаві Європолу для співробітництва. Це дасть змогу відпрацьовувати масштабні спільні операції щодо боротьби з організованою злочинністю.

Національним контактним пунктом у взаємодії з Європолом з української сторони визначено Нацполіцію. Для оперативного обміну інформацією там невдовзі буде встановлено необхідне обладнання та програмне забезпечення, яке нададуть європейські партнери.

«При цьому високотехнологічна лінія зв’язку буде максимально захищеною. Для цього західні партнери вже запросили групу українських експертів, які розпочнуть технічне злагодження сторін», - пояснили в МВС.

У відомстві зауважили, що Європол має низку відмінностей від Міжнародної організації кримінальної поліції (МОКП)-Інтерпол, яка є міжнародною організацією з глобальними базами даних та підтримкою в першу чергу спільних поліцейських операцій. Натомість Європол – це правоохоронний орган ЄС, що здійснює аналітичну, технічну та фінансову підтримку партнерів в сфері попередження та боротьби з тяжкими міжнародними злочинами та тероризмом.

На сьогодні угоди про співробітництво Європолом укладені з правоохоронними органами Австралії, Канади, Сполучених Штатів Америки, Ісландії, Норвегії, Монако, Швейцарії, Албанії, Македонії, Молдови та двома міжнародними організаціями: Євроюстом та Інтерполом.