Янукович і Тимошенко можуть зробити посаду Президента погодинною - Кріль

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ критикує намір Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів щодо обрання Президента України у парламенті.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Посада Президента в Україні може стати погодинною – одну годину буде головною Ю.ТИМОШЕНКО, другу - В.ЯНУКОВИЧ. Інакше цей неприродній політичний гібрид ніяк не зможе поділити владу», – сказав І.КРІЛЬ.

Лідер “Єдиного Центру” зазначив, що у випадку створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів ці політичні сили знову можуть здійснити спробу переписати Конституцію на свій лад. “Уже сьогодні вони заявляють про можливість обрання Президента у Верховній Раді, що прямо суперечить Основному Закону та руйнує всю систему влади в країні», - сказав він.

Він вважає, що такі дії БЮТ і Партія регіонів проводять виключно з однією метою – уникнути виборчої кампанії і залишитися при владі. Однак, на думку І.КРІЛЯ, така позиція є зневагою до 37 мільйонів виборців, які обирають Президента на виборах. «Подібні експерименти обходяться досить дорого країні, людям і самим експериментаторам», - сказав голова “Єдиного Центру”.