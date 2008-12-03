У Тимошенко придумали, як жити, якщо немає бюджету

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів у разі неприйняття до 1 грудня Закону “Про Державний бюджет України на 2009 рік” затвердити тимчасовий розпис держбюджету на I квартал 2009 року.

Про це йдеться в постанові КМУ №1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» від 26 листопада (набуває чинності з моменту публікації), оприлюдненій на сайті уряду.

Також у документі зазначається, що при складанні розпису Мінфін має враховувати наступні особливості:

тимчасовий розпис держбюджету на I квартал 2009 р. складається відповідно до вимог Бюджетного кодексу України на основі показників, затверджених Законом “Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України”;

щомісячне перерахування коштів до державного бюджету з місцевих бюджетів планується в розмірі однієї дванадцятої обсягу таких коштів, визначених Законом “Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України”;

надходження від приватизації державного майна плануються в повному обсягу в спеціальному фонді державного бюджету з урахуванням вимог Закону “Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України”;

перерахування дотацій вирівнювання і додаткових дотацій бюджету Автономної Республіки Крим, обласним і Севастопольському міському бюджету з державного бюджету планується щомісячно в межах однієї дванадцятої обсягу відповідних дотацій, визначених Законом “Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України” та ін.