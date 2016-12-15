Порошенко привітав домовленість лідерів ЄС про продовження санкцій щодо Росії

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Ми вітаємо одностайне рішення ЄС продовжити секторальні та економічні санкції стосовно Росії, починаючи з 31 січня 2017 року", - наголосив президент.

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"Я щиро вдячний за непохитну єдність та солідарність європейських лідерів у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом", - заявив глава держави.

"Незважаючи на маніпуляції і гібридну пропаганду, Росії не вдалося уникнути відповідальності за триваючу агресію на Донбасі та небажання виконувати Мінські домовленості", - додав він.

Раніше інформацію про привітання Порошенком цього рішення лідерами ЄС оприлюднив його прес-секретар Святослав Цеголко.

Нагадаємо, сьогодні іноземні ЗМІ повідомили, що в Брюсселі лідери ЄС погодилися продовжити ще на півроку дію санкцій, термін яких повинен був закінчитися 31 січня 2017 року.