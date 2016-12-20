На виборах до ОТГ "Відродження" отримало нових депутатів у 6 областях України

Такі попередні дані підрахунку голосів перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, які відбулися 11 і 18 грудня 2016 року, повідомив заступник голови Партії "Відродження" Володимир Пилипенко.

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Так, за попередньою інформацією, до складу рад об'єднаних територіальних громад обрано близько 50 депутатів від Партії «Відродження», які будуть представляти політичну силу у 18 радах ОТГ.

Зокрема, депутати від Партії "Відродження" обрано до складу рад об'єднаних територіальних громад у Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Сумській та Донецькій областях.

Найбільшу кількість мандатів Партія «Відродження» отримала у Дніпропетровській, Миколаївській та Сумській областях.

Крім того, очікується створення фракцій Партії "Відродження" у новостворених радах об'єднаних територіальних громад у Харківській та Закарпатській областях.

Повний список представництва депутатів Партії "Відродження" в об'єднаних територіальних громадах за результатами виборів 11 і 18 грудня 2016 року буде оприлюднено після завершення остаточного підрахунку голосів виборців.

«Ці вибори в черговий раз дали нам можливість наростити депутатський корпус. З кожним днем до складу нашої політичної команди приєднуються сильні особистості, які будуть ефективно представляти Партію «Відродження» на рівні регіонів. Більшість із них – це люди справи, які знають про проблеми місцевого самоврядування і готові пропонувати шляхи їх вирішення. Також зазначу, що результати виборів свідчать про те, що підтримка партії "Відродження" на місцевому рівні зростає, а значить це закладає основи для розвитку нашої політичної сили та перемог у майбутньому», – зазначив за результатами виборів Володимир Пилипенко.