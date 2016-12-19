На місцевих виборах 18 грудня більшість переможців пройшли від БПП

Про це повідомляє прес-служба партії.

Загалом – це 96 кандидатів, або понад 67 відсотків від загальної кількості обраних голів.

Крім кандидатів від «БПП Солідарність», перемогу отримали представники ВО «Батьківщина» - 11, «НАШ КРАЙ» - 2, УКРОП» - 2, ВО «Свобода» - 2, «За конкретні справи» – 2, Самопоміч -1, Радикальна партія – 1.

При цьому кандидати, які балотувалися за підтримки «БПП «Солідарність», перемогли у переважній більшості регіонів. Керівник Секретаріату Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Максим Саврасов зазначив: «Для нас важливо, що «БПП «Солідарність» має підтримку по всій Україні – як у західних та центральних, так і південних та східних областях, що важливо для єдності країни. Особливо показовим є результат Дніпропетровської, Миколаївської, Житомирської областей».

У Партії «БПП «Солідарність» зазначають, що висока як для місцевих виборів явка (понад 45 відсотків) свідчить про те, що українці підтримують реформу децентралізації, ініційовану Президентом України.

18 грудня 2016 року відбулося голосування на перших місцевих виборах у 144 об’єднаних територіальних громадах. Обиралися 76 сільських голів, 46 селищних голів, 21 міський голова, а також відповідні місцеві ради та 1 староста.