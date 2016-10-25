Суд відсторонив мера Бучі від посади – ЗМІ

Мера міста Бучі Анатолія Федорука, що під Києвом, відсторонено від посади міського голови, повідомляє ТСН.

Таке рішення прийняв Печерський районний суд м. Києва.

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"Печерський суд щойно відсторонив від посади Бучанського міського голови Анатолія Федорука. Цирк, влаштований працівниками Бучанської ради, депутатами та забудовниками в коридорі суду, не допоміг чиновнику", - також повідомляється на сторніці Сайту громади Приірпіння у Facebook .

Нагадаємо, 11 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила про підозру голові та секретарю Бучанської міської ради в незаконній передачі у власність земель лісового фонду. Луценко заявив, що їм інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 млн грн, а секретарю ради – 1,024 га, який за відсутності Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду.

13 жовтня за клопотанням прокуратури Печерським районним судом Києва голові та секретарю Бучанської міськради було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22.00 до 07.00 із застосуванням електронного засобу контролю (так званого «браслету»).