Армія була і залишиться сферою стабільного розвитку

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ привітав військовослужбовців, працівників і ветеранів Збройних Сил України з 17-ю річницею Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, в своєму привітанні глава оборонного відомства зазначає, що сьогодні Україна будує сучасну армію, яка була б здатна адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні виклики. “Це складна і важлива справа, від успіху якої залежить спокій і впевненість нашого суспільства. Однак міністр впевнений, що всі відповідальні завдання до снаги патріотам та професіоналам, які нині служать в лавах Збройних Сил України”, - переконаний міністр.

“Це свято єднає всіх: молодих воїнів, досвідчених офіцерів та сивих ветеранів, бо кожен з вас на своєму місці, своїми вчинками і своїми діями сприяв і сприяє розвитку українського війська, зміцненню обороноздатності нашої держави”, - наголосив міністр і запевнив, що “за будь-яких умов позитивні зрушення щодо запровадження гідних стандартів несення служби, життя та відпочинку будуть продовжені”. “Армія була і залишається сферою стабільного розвитку та модернізації”, - підкреслив глава оборонного відомства.

Ю.ЄХАНУРОВ побажав всім, хто служить, – високих показників військової виучки та професійного зростання, тим, хто нещодавно звільнився, – вдалої адаптації на “гражданці”, ветеранам – здоров’я, бадьорості духу та оптимізму.

“Хай в усіх ваших родинах панують добробут, тепло і благополуччя”, – наголосив міністр.