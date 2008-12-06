Азаров: Партія регіонів у разі приходу до влади збереже валютний резерв

Народний депутат України Микола АЗАРОВ (Партія регіонів) виступає проти другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду на умовах, закріплених у Меморандумі про економічну і фінансову політику.

Про це він сьогодні заявив журналістам.

За його словами, МВФ веде переговори з Партією регіонів, як з потенційними представниками влади. «Ми їх (представників МВФ – УНІАН) попереджаємо, що якщо ми прийдемо до влади, то ми змінимо ці умови (умови кредиту від МВФ, закріплені в Меморандумі, – УНІАН). Нам надано тільки перший транш, 4,5 млрд. дол., який ми бездарно вже розтратили. Ви хочете, щоб ми взяли на себе відповідальність за це, якщо прийдемо до влади – ніколи не братимемо такої відповідальності», - сказав він.

Він стверджує, що «наступний транш нам дадуть тільки тоді і тільки за тих умов, якщо виконані маяки, цифрові параметри, закладені в Меморандумі. А це означає – відпустити курс, заморозити всі соціальні витрати, обмежити кредитування економіки тощо. Ми їм кажемо, що на таких умовах ми не братимемо другий транш».

М.АЗАРОВ також зазначив, що Партія регіонів у разі приходу до влади збереже валютний резерв, і на базі валютного резерву і валютних надходжень з експорту забезпечить стабільність гривні.

«Меморандум уряду, Національного банку і Міжнародного валютного фонду ніколи не може бути національним антикризовим проектом», - зазначає депутат.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 6 листопада прийняв рішення про надання Україні дворічного кредиту stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол.

Процентна ставка за кредитом становить 3,75%, термін погашення кредиту - 5 років.

У листопаді МВФ виділив Україні перший транш кредиту на суму 4,5 млрд. доларів.

Кошти призначені для стабілізації ситуації у фінансовій системі України.