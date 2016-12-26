Попри протести, Валерія Лютого призначили керівником поліції Черкащини - ЗМІ

Про це пише місцеве видання "Інфоміст" з посиланням на прес-службу поліції області.

Зазначається, що Лютого особовому складу представив в.о. голови Нацполіції України Вадим Троян у суботу, 24 грудня, під час заслуховування стану деяких кримінальних проваджень в області.

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"Під час заслуховування було повідомлено особовому складу, що керівництво Нацполіції ухвалило рішення про призначення Лютого Валерія Васильовича керівником Головного управління Нацполіції в Черкаській області", - сказав речник поліції Дмитро Грищенко.

За його словами, у листопаді наказ про призначення Лютого призупинили через, те що "виникли питання щодо схвалення призначення громадськістю".

"Опісля були проведені консультації із громадськістю, після яких таки ухвалили рішення, що Лютий очолюватиме Головне управління Нацполіції у Черкаській області", – сказав речник поліції.

На веб-сторінці поліції Черкаської області немає інформації про призначення Валерія Лютого. Однак на сайті Національної поліції прізвище Лютого є у переліку керівників обласних управлінь.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах кілька десятків активістів "штурмували" обласне управління Національної поліції, вимагаючи зустрічі з його новопризначеним керівником.

Активісти стверджували, що Лютий, будучи керівником поліції Кривого Рогу, нібито сприяв фальшуванню місцевих виборів. Також вони запевняють, що влітку полісмен показав вкрай низькі результати під час переатестації, тому має бути звільнений з органів, а не «відправлений» на Черкащину.