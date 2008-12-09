Ющенко каже, що у нього немає проблем з парламентом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що в нього немає жодних проблем у відносинах з Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України сказав на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки у Вільнюсі Валдасом АДАМКУСОМ.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО погодився з питанням литовського журналіста, що питанню інтеграції України до євроатлантичних структур заважають внутрішні проблеми в Україні.

«В якійсь мірі я з вами згоден. Ні Україні, ні Грузії не потрібно йти в євроатлантичні структури зі своїми внутрішніми проблемами. Бажано йти без проблем», - сказав Президент, додавши, що водночас найважливішим є не наявність чи відсутність проблем в країні, а присутність демократичних механізмів для їх вирішення. В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна продемонструвала наявність таких демократичних механізмів.

Відповідаючи на запитання щодо своїх відносин з Верховною Радою України, Президент України підкреслив, що у нього немає проблем у спілкуванні з Радою. За його словами, це в Ради є проблеми з формуванням коаліції, обранням спікера тощо.

Водночас, він підкреслив, що парламент – це самостійний інститут, «у нього немає няньки», і він самостійно має вирішувати свої проблеми.

«Це не питання, яке має вирішуватись по чиємусь дзвінку – яка має бути коаліція, який має бути спікер», - сказав Президент. При цьому він наголосив, що ці питання мають вирішуватись через політичний діалог, через згоду суспільства і без втручання зовнішніх чинників.

Він вчергове наголосив, що не потрібно дивитись на те, що відбувається в Україні як на трагедію.