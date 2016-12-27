Луценко закликав прокурорів Донеччини сконцентруватись на якісній боротьбі зі злочинністю

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав прокурорів Донеччини сконцентруватися на якісній боротьбі зі злочинністю, а не гнатися за показниками.

Про це Луценко заявив під час робочої поїздки до Донецької області. Виступ транслював телеканал «112 Україна».

"У Донецькій області від вас вимагається працювати на 60% краще, ніж в інших областях. Чому? Не тому, що в Донецькій області більше криміналу - якщо перевести кількість злочинів на душу населення, то результати будуть досить несподівані для інших областей", - сказав Луценко.

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"Ваш виклик, - продовжив він, - за лінією розмежування. Ті українці, які там обдурені, мають відчувати, що тут закон на боці людини, щоб вони відчували, що Україна - це на порядки краще за усі байки "руського миру".

У продовження теми Луценко наголосив: "Ми не повинні бездумно штампувати обвинувачення без доказів... Я вас закликаю - концентруйтеся на боротьбі зі злочинністю за якістю, а не гнатися за показниками".