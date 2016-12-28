Розкішний маєток Захарченка: суд відібрав у біглого екс-глави МВС землю під Києвом (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, водночас не уточнивши прізвище екс-глави МВС, якому виділяли цю землю.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, було встановлено, що виконавчий комітет Підгірцівської сільської ради, в порушення норм земельного законодавства та закону «Про місцеве самоврядування», прийняв незаконні рішення про надання у приватну власність земельних ділянок загальною площею 0,861 га, які розташовані на одному масиві.

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Водночас відповідно до п. 34 ст. 26 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на планерних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання у сфері регулювання земельних відносин, підкреслили в прокуратурі.

Зважаючи на виявлені порушення, прокуратурою було заявлено до суду позовну заяву щодо визнання незаконними та скасування рішення, визнання недійсними державних актів на право приватної власності на земельні ділянки загальною площею майже 1 га. Справа розглядалася неодноразово судами різних інстанцій, зазначається в повідомленні.

Зрештою Господарським судом Київської області винесено рішення щодо задоволення позовних вимог прокуратури та скасовано рішення про надання спірних земельних ділянок у приватну власність дружині колишнього міністра МВС і витребувано земельні ділянки з незаконного володіння на користь держави, наголосили у відомстві.

Свою чергою прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомила, що йдеться про земельну ділянку екс-глави МВС Віталія Захарченка.

«Між іншим, це ділянка колишнього міністра МВС Захарченка», - написала вона у Facebook з приводу рішення Господарського суду Київської області про визнання недійсними рішень виконкому, державного акту та витребування земельної ділянки площею 0.8610 га у селі Підгірці під Києвом.