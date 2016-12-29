Я не буду стояти осторонь: Гройсман прокоментував можливе позбавлення ліцензії 1+1

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував ситуацію щодо можливого позбавленні ліцензії телеканалу 1+1, заявивши, що ставиться до цього негативно. Про це очільник уряду заявив в ефірі «112 Україна».

Гройсман заявив, що наразі загроз видачі ліцензії немає. Втім у разі утисків, прем’єр заявив, що підтримає телеканал та свободу слова в Україні.

Читайте такожТелеканал UBR припиняє мовлення

"Так, я вчора отримав ваше звернення (телеканалу, - ред.). Абсолютно негативно сприймаю навіть інформацію про те, що можуть бути якісь утиски. Я думаю, що потрібно дочекатися офіційної позиції Нацради і далі все буде відомо. Наскільки я розумію, то сьогодні загроз невидачі ліцензії немає, як мене поінформували. Якщо немає загрози, то будемо вважати, що було непорозуміння. Але якщо, не дай Бог, ми будемо бачити якісь проблеми, я не буду стояти осторонь, і чим зможу підтримати, завжди підтримаю. Я підтримую свободу слова в країні. Вважаю, що свобода слова настільки важлива, як повітря, тому що це дозволяє нам мінятися, бути відкритими", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканалу 1+1 оприлюднили звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Ради. У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії.

Вранці перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що підстав для припинення мовлення телеканалу 1+1 немає.

Пізніше голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що "1+1" може продовжувати мовлення навіть за відсутності бланку ліцензії, тому що вже ухвалено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про продовження строку дії документу.