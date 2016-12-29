У Нацраді не бачать підстав для припинення мовлення 1+1

Про це заявила перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, передає РБК-Україна.

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"Я переконана, що канал буде вести мовлення згідно з рішенням Нацради про продовження ліцензії, ухваленим 15 грудня. Не бачу підстав для нічого іншого й буду відстоювати цю позицію", - наголосила Герасим'юк.

Нагадаємо, у ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканалу 1+1 оприлюднили звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Ради. У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії.