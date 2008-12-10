Герасим'юк написала заяву щодо свого голосування за Литвина

Народний депутат від НУ-НС Ольга ГЕРАСИМ’ЮК стверджує, що голосувала за призначення Володимира ЛИТВИНА на посаду голови Верховної Ради, але її картка не спрацювала.

Про це вона повідомила сьогодні кореспонденту УНІАН.

О.ГЕРАСИМ’ЮК пояснила, що натиснула кнопку «за» дещо раніше, ніж почала працювати система «Рада», і тому її картка не спрацювала.

Вона зауважила, що у зв’язку з цим вчора написала заяву до апарату ВР з проханням врахувати її голос.

За словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, за роз’ясненнями юристів, цей голос має бути враховано. «Я хотіла бути чесною перед собою і тому написала цю заяву», - сказала народний депутат.