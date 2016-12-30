ГПУ оголосила в розшук екс-голову Міноборони Лебедєва у справі про розгон Євромайдану

Про це йдеться у відповіді ГПУ на відповідний запит, передає LB.ua.

"Департамент спецрозслідування розслідує кримінальну справу стосовно Лебедєва за підозрою в тому, що він у складі злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича, використовуючи своє службове становище, сприяв правоохоронцям у придушенні протестних акцій активістів Євромайдану", - йдеться в повідомленні.

Екс-міністру інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації, створеній із метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину) Кримінального кодексу.

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"У зв'язку з невстановленням місця перебування підозрюваного його оголошено в розшук", - повідомили в ГПУ.

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При цьому наголошено, що спеціальне (заочне) розслідування стосовно Лебедєва неможливе, оскільки законодавство не передбачає такої можливості для підозрюваних за ст. 255 Кримінального кодексу.

Також не арештовано майно екс-міністра, оскільки в його справі не заявлений цивільний позов, не встановлено збитків і не передбачено конфіскації майна.

Нагадаємо, ГПУ розслідує діяльність усіх міністрів оборони, починаючи з 2001 року, щоб з'ясувати, хто з них причетний до підриву обороноздатності України.

Лебедєва відправили у відставку з посади міністра оборони разом з усім Кабміном Миколи Азарова 27 лютого 2014 року. Нині він перебуває на території Росії. У березні Лебедєва було оголошено в розшук у зв'язку з відчуженням і продажем за заниженими цінами озброєння.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Микола Азаров, Олександр Клименко та Віталій Захарченко були зняті з розшуку Інтерполу. Їх адвокати надали спростування на ту інформацію, яку направила в Інтерпол Генпрокуратура.