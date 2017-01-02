Кремль готовий "здати" Донбас - Тука прогнозує повернення східних територій до середини 2018 року

Заступника міністра у справах окупованих територій Гергій Тука вважає, що окуповані території Донбасу Україна поверне під свій контроль наступного року, або максимум до червня 2018 року. Про це він написав у колонці у журналі «Новое время».

"Наразі Росія готова віддати Донбас тільки на своїх умовах. Однак, упевнений, Україні вдасться перейняти ініціативу і реалізувати свій сценарій повернення окупованих територій. Дуже сподіваюся, що це відбудеться вже в наступному році, максимум - до середини 2018 року. Правда, критично важливо зберегти підтримку Європи та Сполучених Штатів", - написав він.

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В той же час, як зазначив Тука, останнім часом спостерігається активізація популістських сил у Росії, які наголошують, що необхідно «відгородитись» від Донбасу.

Крім того Тука запевнив, що наразі багато факторів вказують на те, що Росія не бачить окуповані території Луганської та Донецької областей у своєму складі.

«Є маса фактів, що підтверджують готовність Кремля «здати» Донбас. Російська Федерація явно не бачить ці території в своєму складі. Одне з найпростіших доказів виявляється при елементарному порівнянні діяльності російських окупантів в Криму і на Донбасі», - написав Тука.

Зокрема, мова йде про те, що на Донбасі процвітає мародерство та знищення підприємств.

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«Вони фактично прирікають регіон на економічне вимирання. У Криму такого не спостерігається», - підкреслив заступник міністра.

В той же час, в окупованому Криму влада РФ навпаки змушує великі підприємства інвестувати в півострів.

«Я оптиміст. Маю велику надію і хочу вірити в те, що у нас, нарешті, настане мир; що ми повернемо і Донбас, і Крим. При цьому, на мій погляд, потрібно сконцентруватися на таких аспектах: боротьба з внутрішнім популізмом, ефективна боротьба з корупцією, військове вирішення конфлікту. Причому саме в такій послідовності», - резюмував Тука.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу бойовики вели вогонь по всіх напрямках із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Повідомляється, що на Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне. Всього було зафіксовано 38 обстрілів.