Суд знову заочно арештував Курченка

Про це кореспонденту УНІАН повідомив його адвокат Юрій Сухов.

За словами Сухова, вчора пізно увечері суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченку у вигляді тримання під вартою.

Також Сухов додав, що оскаржуватиме це рішення в апеляційному порядку.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно Печерський суд вже виносив рішення щодо взяття під варту Курченка, проте Апеляційний суд Києва скасував це рішення, і Генпрокуратура повторно звернулася до Печерського райсуду з клопотанням про взяття його під варту.

Раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК, підконтрольного бізнесмену, медіаресурсу UMH group, футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу й мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів).

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з коштів та майна компанії СЄПЕК.

У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук.