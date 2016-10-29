У Генпрокуратурі озвучили суми грошових коштів, заарештованих за "справами Януковича"
За словами керівника департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, Україні повинні бути повернуті всі заарештовані кошти.
Керівник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Україні повинні бути повернуті кошти, арештовані за кримінальними провадженнями щодо Януковича і його соратників, а це понад три мільярди гривень.
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Про це він заявив в інтерв'ю ZN.UA.
"Повинно бути повернуто все, що в даний час заарештовано. Можу сказати, що за зверненням нашого департаменту, навіть без урахування справ Арбузова, Курченка і Клименка, які у нас забрали, виявлено та заблоковано зарубіжних активів і грошових коштів колишніх чиновників на загальну суму понад $107 млн, 122 млн швейцарських франків ($123,5 млн — ред.), 22 млн євро (загалом — понад $254 млн — ред.)", - сказав Горбатюк.
Разом з тим він зазначив, що під час слідства з цих коштів за кордоном заарештовано приблизно $30,6 млн 515 тис. євро, 1 млн 375 тис. швейцарських франків ($1 млн 392 тис — ред.).
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"Крім того, на рахунках у банках України заарештовано понад 35 млн грн, $15,3 млн 542 тис. євро, цінні папери на суму 722 млн грн і $5,5 млн, кошти підконтрольних компаній на суму 1 млрд грн, а також $ 5 млн, знайдені під час обшуків", - додав Горбатюк.
Він також підкреслив, що заарештовано 64 земельні ділянки, понад 200 об'єктів житлового і нежитлового фонду, 40 гаражів, 37 автомобілів, 8 водних транспортних засобів та інші цінності (картини, годинники, золоті злитки, ікони та ін.), вартість яких встановлюється. І робота з виявлення майна триває.
Нагадаємо, ГПУ заарештувала в Україні кошти колишнього президента Віктора Януковича на суму близько $127 млн. Водночас, Державною службою фінансового моніторингу були заблоковані кошти 19 компаній-нерезидентів, які були пов'язані з оточенням колишнього президента України на суму $1,34 млрд.
Кабінет міністрів заблокував $1,4 млрд на рахунках в українських банках компаній, наближених до оточення колишнього президента. Всього в корупційні схеми "сім'ї" Януковича були залучені 75 українських компаній.