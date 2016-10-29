У Генпрокуратурі озвучили суми грошових коштів, заарештованих за "справами Януковича"

Керівник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Україні повинні бути повернуті кошти, арештовані за кримінальними провадженнями щодо Януковича і його соратників, а це понад три мільярди гривень.

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Про це він заявив в інтерв'ю ZN.UA.

"Повинно бути повернуто все, що в даний час заарештовано. Можу сказати, що за зверненням нашого департаменту, навіть без урахування справ Арбузова, Курченка і Клименка, які у нас забрали, виявлено та заблоковано зарубіжних активів і грошових коштів колишніх чиновників на загальну суму понад $107 млн, 122 млн швейцарських франків ($123,5 млн — ред.), 22 млн євро (загалом — понад $254 млн — ред.)", - сказав Горбатюк.

Разом з тим він зазначив, що під час слідства з цих коштів за кордоном заарештовано приблизно $30,6 млн 515 тис. євро, 1 млн 375 тис. швейцарських франків ($1 млн 392 тис — ред.).

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"Крім того, на рахунках у банках України заарештовано понад 35 млн грн, $15,3 млн 542 тис. євро, цінні папери на суму 722 млн грн і $5,5 млн, кошти підконтрольних компаній на суму 1 млрд грн, а також $ 5 млн, знайдені під час обшуків", - додав Горбатюк.

Він також підкреслив, що заарештовано 64 земельні ділянки, понад 200 об'єктів житлового і нежитлового фонду, 40 гаражів, 37 автомобілів, 8 водних транспортних засобів та інші цінності (картини, годинники, золоті злитки, ікони та ін.), вартість яких встановлюється. І робота з виявлення майна триває.

Нагадаємо, ГПУ заарештувала в Україні кошти колишнього президента Віктора Януковича на суму близько $127 млн. Водночас, Державною службою фінансового моніторингу були заблоковані кошти 19 компаній-нерезидентів, які були пов'язані з оточенням колишнього президента України на суму $1,34 млрд.

Кабінет міністрів заблокував $1,4 млрд на рахунках в українських банках компаній, наближених до оточення колишнього президента. Всього в корупційні схеми "сім'ї" Януковича були залучені 75 українських компаній.