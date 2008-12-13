Найгірше Україні буде наступні півроку - міністр економіки

Найскладнішим для економіки України буде перше півріччя 2009 року, коли зберігатимуться несприятливі для вітчизняних виробників умови торгівлі.

Такий прогноз оприлюднив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН у своїй статті для «Дзеркала тижня».

Голова Мінекономіки очікує на збереження несприятливої зовнішньої кон`юнктури протягом першого півріччя наступного року та поступову стабілізацію ситуації в другому півріччі.

«Найскладнішим стане перше півріччя, коли зберігатимуться несприятливі для вітчизняних виробників умови торгівлі. Проте можна чекати також і стрімкого підвищення цінової конкурентоспроможності економіки України внаслідок девальвації гривні. Отже, експортери отримують курсову премію і зможуть відновити свої оборотні кошти», - прогнозує міністр.

Він повідомив, що 2009 року уряд готується до поступового увідповіднення ціни на природний газ до міжнародних рівнів, суттєвого зниження світової ціни на нафту, падіння середньорічних світових цін на чорні метали на 35%, а також до можливого підвищення граничного рівня цін на природний газ для всіх категорій споживачів. За словами міністра, збільшення газових тарифів для споживачів «має оздоровити наш енергетичний сектор і зменшити бюджетний тягар».

Як зазначив Б.ДАНИЛИШИН, у прогнозі на 2009 рік також враховано чималий відплив капіталу та скорочення зовнішнього боргу, уповільнення зростання світової економіки, увідповіднення податкового законодавства до стандартів Європейського Союзу, підвищення мінімальної заробітної плати.

«Таким чином, розвиток економіки 2009 року залежатиме від оздоровлення внутрішніх фінансових ринків, стабілізації курсу національної валюти, підвищення конкурентоспроможності української економіки та зростання світової економіки», - підсумував міністр економіки.