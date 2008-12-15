Тимошенко назвала ворогами України тих, хто каже, що коаліції не існує

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на сьогоднішній день у Верховної Ради є можливість для нормальної роботи, і демократична коаліція в ній існує де-юре і де-факто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з членами Кабінету міністрів з питань розробки макропоказників на 2009 рік.

Прем`єр зазначила, що продуктивність роботи Верховної Ради підтверджується голосуванням минулого тижня щодо важливих антикризових законопроектів.

«Верховна Рада запрацювала, запрацювала стабільно і надійно, і я сподіваюся, що цю роботу вже ніякі політичні інтриги зруйнувати не зможуть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що заяви різних політиків і народних депутатів, які фактично дискредитують рішення про створення коаліції, - це «робота і заяви ворогів України, людей, які працюють проти інтересів України, людей, які сьогодні за будь-яку ціну продовжують боротьбу за владу».