Порошенко зустрінеться із Байденом під час візиту віце-президента США в Україну

Президент Петро Порошенко проведе зустріч із віце-президентом США Джозефом Байденом в рамках візиту останнього в Україну. Про це повідомили у прес-службі українського президента.

Зазначається, що зустріч політиків запланована на 15 січня.

Читайте такожПорошенко і Байден обговорили необхідні кроки для виділення Україні наступного траншу МВФ

«15 січня президент України Петро Порошенко проведе двосторонню зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом у рамках його візиту в Україну», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чинний віце-президент США Джозеф Байден планує відвідати Україну до кінця 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джо Байден заявив, що у нього викликає занепокоєння небажання обраного президента Дональда Трампа прислухатися до думки розвідки і спецслужб та порадив Трампу "подорослішати".

Байден заявив, що не вірити заявам про втручання росіян в президентські вибори з боку Трампа - "повне безумство". "Для президента не вірити, не бути готовим прислухатися до безлічі служб розвідки, від військової розвідки до ЦРУ - абсолютне безумство", - сказав віце-президент.