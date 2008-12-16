Патріоти Росії повинні бути на боці "чекістського угруповання"

Опозиційний рух «Інша Росія», який організовує «Марші незгодних», сприяє діяльності США з розвалу Російської Федерації.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив перший віце-президент російської Академії геополітичних проблем Костянтин СІВКОВ.

На його думку, у політичній структурі Росії на сьогодні існує два угруповання.

К.СІВКОВ зазначив, що перше угруповання прийшло на початку 90-х років і займається «розкраданням загальнонародного надбання». «Ці люди цілком і повністю зав`язані на Захід і вкрай зацікавлені в тому, щоб гнати енергоресурси в ці країни. Це вигідно їм з погляду вищих цін, аніж на внутрішньому ринку, і безпеки капіталу, оскільки доходи там осідають», - сказав К.СІВКОВ і додав, що цю групу примушують до таких дій, оскільки їхні капітали перебувають під повним контролем спецслужб США та Великої Британії.

Як сказав К.СІВКОВ, друге угруповання – «промислово-силове, або чекістське», орієнтоване на відродження високих технологій Росії. За його словами, до цієї групи належить сьогоднішня влада, яка зацікавлена зберегти Росію як більш-менш сильну держава, що гарантує їм місце у владі, можливість розвивати власний високотехнологічний бізнес.

На його думку, враховуючи, що реальна патріотична опозиція в Росії слабка, ці групи починають «підтягувати під себе окремі угруповання з опозиції та ставити собі на службу».

«Інша Росія» представляє інтереси фінансово-сировинної групи й вирішує одне-єдине завдання, а саме: доведення ситуації в Росії до такого стану, щоб забезпечити її розчленування», - наголосив К.СІВКОВ.

На його думку, цим займається колишній радник нинішнього прем`єра РФ Володимира ПУТІНА, а нині - старший науковий співробітник американського Інституту імені Катона Андрій ІЛЛАРІОНОВ, а також опозиціонери Гаррі КАСПАРОВ, Михайло КАСЬЯНОВ і ультрарадикали, як-от Едуард ЛИМОНОВ.

«Може, це здасться парадоксальним, але я як опозиційний діяч у цьому випадку стою на боці влади. Діяльність цього угруповання треба припиняти, тому що воно становить реальну загрозу цілісності Росії. За їхньою спиною стоять гроші та ресурси США», - сказав К.СІВКОВ.

На його думку, справжні патріоти Росії мають боротися за єдність народу та чесних людей у МВС, ФСБ і армії, оскільки теперішня влада роззброює країну перед лицем можливої зовнішньої агресії.

«Сьогодні справжні патріоти повинні працювати із силовиками, а не стикатися з ними на вулиці. Ворог у патріотів Росії – світове залаштуння, яке за свої інтереси зіштовхує російський, український та інші народи в смертельній сутичці», - додав він.