Яценюк просить чітких пояснень: комуністи з нами, чи без нас?

Колишній голова Верховної Ради, народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК не підписуватиме коаліційної угоди у разі входження комуністів до парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Для мене існування коаліції – це тоді, коли на табло висвітлюється 226 без комуністів. І для мене особисто є великим запитанням, чи підписувати коаліційну угоду? Я готовий її підписати негайно, але я прошу чітких пояснень – комуністи з нами, чи без нас?», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас, народний депутат не став коментувати заяви чинного голови ВР Володимира ЛИТВИНА про нібито створену парламентську більшість. «Я не хочу розпочинати з критики чинного голови Верховної Ради, це питання – до нього особисто», - пояснив він.

Разом з тим, А.ЯЦЕНЮК вважає позитивним, що з обранням голови ВР парламент розпочав свою роботу. «Зараз результативність роботи коаліції залежить від того, чи об’єднаємося ми у формат коаліції з трьох суб’єктів, саме трьох фракцій, чи у нас буде ще четверта фракція, яка де-факто є суб’єктом коаліції, а де-юре – ні. Якщо така четверта фракція є, мого голосу у комуністичній коаліції не буде», - підкреслив він.