Корупціонерів-можновладців Луценко обіцяє пересаджати наступного року
16:12, 16 грудня 2008Політика
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Міністр поділився планами
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що наступний рік міліція присвятить виявленню високопосадовців, які організують корупційні схеми.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«Наступний рік ми присвятимо не стільки резонансним сумам (хабарів), скільки високопосадовим особам, організаторам корупційних схем, які уявляють себе політиками», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
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